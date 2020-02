Blanche: un album à venir en 2020 et un passage par Décibels !

Blanche - Empire (Official Video) - 27/02/2020 And it is today, with the release of my new single Empire, that I finally announce my first ever album ’EMPIRE’ to be out on April 24th. Stream my single elsewhere: https://blanche.lnk.to/empireID The release party will take place at the AB club on 28/04/2020. Hope to see you there ✨ Subscribe here: https://blanche.lnk.to/Subscribe Instagram: https://www.instagram.com/blanchemusicbe/ Twitter: https://twitter.com/blanchemusicbe Facebook: https://www.facebook.com/blanchemusicbe/ Credits Art Director Ludovic Beun Production Wanderkeit Director Valéry Joseph DOP Maxime Desmet Gaffer Mattijs Nackaerts Elektro Eva Somers Grading Xavier Dockx AC Hannes Bruyneel Grip D.I.R.K. 3D Animations Lionbeach by Pieter De Waele Art Department An De Jonghe en Jaan Wouters for Studio Stories Location Studio Stories Styling Kate Housh Styling ass. Sophie Napen, Catherine Bourda, Camille Gilbert, Aylyn Bendehina Make-up artist Florence Teerlinck Hair Styling Sisley Angenois