Blanche : "J’aime voir la réaction dans les yeux des gens quand je propose de nouvelles chansons."

C’est dans le magnifique décor du See U que Blanche s’est livrée à Marie Frankinet.

Près de trois ans après ses débuts, la chanteuse est heureuse et fière de son nouveau projet : "Empire".

Pour moi, un empire c’est une idée de grandeur et bâti sur énormément de choses, c’est un parallèle que je fais avec les personnes, on récolte toutes les choses que l’on a vécues et on se construit.

Dans cette interview, l’artiste revient sur sa relation avec le public et son plaisir de voir l’émotion et la surprise sur les visages quand elle fait découvrir un morceau inédit en concert.

Le morceau qu’elle aime particulièrement interpréter est "Lonely", une chanson qui se marie parfaitement avec son timbre de voix si particulier.

Toutes les chansons de l’album Empire ont été écrites ou coécrites par Blanche. L’album a été enregistré entre Londres et Bruxelles et coréalisées par Rich Cooper (Banks, Mystery Jets, Lucy Rose) et François Gustin (Girls In Hawaii). Des collaborations réussies dont la chanteuse est très fière.

L’artiste se confie également sur la période The Voice, ses rencontres avec le public et ses concerts dans cette interview long format à découvrir sans attendre !