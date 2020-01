Après une tournée dans toute l'Europe et aux Etats-Unis, Lola Marsh débarque à Décibels!

Derrière le nom Lola Marsh, il ne se cache pas une chanteuse comme on pourrait le supposer mais un duo accompagné par 3 musiciens sur scène… Après une participation à The Voice Israël, la chanteuse Yael Shoshana Cohen et le multi-instrumentiste Gil Landau débutent en 2016 en publiant eux-mêmes "You're Mine", un premier EP impressionnant. Ensemble ils créent une musique qui combine des paroles intelligentes avec des harmonies chaleureuses et profondes.

Si vous vous prenez quelques instants pour un coach de The Voice et que vous écoutez " à l’aveugle " Lola Marsh, il est fort possible que vous pensiez découvrir Lana Del Rey en vous retournant. La comparaison est vraiment marquante mais Yael a ses propres atouts pour vous convaincre.

Été 2017, leur premier album, "Remember Roses" est disponible… une collection effervescente de chansons qui offrent une étonnante juxtaposition de mélodie et de mélancolie, dans une ambiance indie-pop magnétique. L’album a été acclamé par la critique, et les singles sont grimpés au sommet des charts de Spotify, atteignant plus de 40 millions d’écoute… un chiffre qui ne cesse d’évoluer.

Le prochain album est annoncé pour dans quelques jours… Deux titres issus de cet album ont déjà été dévoilé : " Echoes " l’été dernier et " Only for a moment " en octobre. Pour découvrir le reste du futur album " Someday Tomorrow Maybe " en live et en toute intimité avec Lola Marsh…