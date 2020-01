Antoine crée le buzz avec sa version " La pluie " d'Orelsan… une version née sur Décibels.

Souvenez-vous, il y a bientôt un an, Alice on the Roof inaugurait la nouvelle version de Décibels. Parmi les morceaux qu’elle interprète ce soir-là, elle nous fait cadeau d’une reprise d’Orelsan partagée avec Valentine Brognion : " La pluie ".

C'est la règle, pour participer à DECIBELS, les artistes sont priés de proposer une "Cover" à leurs fans. Alice a décidé de complexifier encore un peu plus la chose en y ajoutant un guest. Résultat un magnifique duo avec Valentine Brognion (gagnante de The Voice saison 7) sur le titre d'Orelsan " La Pluie ".

Alice on the Roof ft. Valentine Brognion - La Pluie (Orelsan cover) - DECIBELS - Cover (1/16) -...

Ce titre issu de son album " La fête est finie " sorti en 2017 est à la base également un duo puisqu’il le partage avec notre Stromae national. Mais c’est dans une version " chantée " et avec un arrangement piano-voix qu’Alice décide de nous l’interpréter en mars 2019 au Kanal Centre Pompidou devant une cinquantaine de fans. L’accueil de cette version est tel, qu’Alice invitera Valentine quelques semaines plus tard à Forest National pour l’interpréter une nouvelle fois à ses côtés.

Une publication partagée par Alice On The Roof (@aliceontheroof) le 19 Janv. 2020 à 7 :22 PST

Suite au buzz qu’Antoine Delie réalise à " The Voice, la plus belle voix ", on apprend qu’il avait remplacé Valentine au moment des répétitions d’Alice on the Roof à Forest National.

Bref, une belle histoire donc pour cette chanson qui à chaque reprise ou nouvelle interprétation continue de surprendre et de ravir le public !