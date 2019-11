Aloïse vous la propose à l'horizontale…

Le Jimy Tour d’Aloïse Sauvage a débuté en mars et se prolongera jusqu’en mai 2020… Présente sur de très nombreux festivals cet été, la rentrée et les mois d’automne ont également été synonyme de scène pour l’artiste !

Dans cette course, Aloïse a en plus réussi à trouvé du temps pour participer au premier film de Vincent Delerme " Je ne sais pas si c’est tout le monde " aux côtés d’Alain Souchon, Vincent Dedienne et Jean Rochefort… dont cela a été le dernier tournage.

Côté actu :

Aloïse a présenté il y a quelques heures son dernier clip " A l’horizontale "… une invitation sensuelle et charnelle complètement renversante ! Avec ce clip, Aloïse réussit à nous mettre la tête à l’envers. Une performance qu’elle avait déjà réussi lors de son passage dans Décibels.

Selon le site Aficia, Aloïse Sauvage serait actuellement en studio pour finaliser la production de son premier album attendu pour le 1er trimestre 2020…