Aloïse Sauvage, l’indomptable révélation française !

Cette jeune femme de 27 ans, simple, passionnée mais aussi angoissée parfois, est une artiste complète. Elle a plus d’une corde à son arc : musicienne, danseuse mais aussi comédienne.

Dans son enfance, elle a été bercée par la musique classique et le jazz. Ensuite, elle a joué de la flûte traversière, de la batterie et du saxophone avant de se tourner vers le hip-hop. Elle écoutera ensuite beaucoup de rap français dans sa banlieue parisienne.

Animale sur scène, féroce dans ses textes, elle " danse " entre musique urbaine et chanson française.

Au cinéma, on l’a vue dans " 120 Battements par minute " de Robin Campillo et dans le film " Mal de pierre " de Nicole Garcia. On la retrouvera également au cirque contemporain.

Plus qu’une envie de chanter, Aloïse avait besoin de " dire ". Des textes qui percutent sur une musique contemporaine.

C’est à l’AB, dans le cadre du 40ème anniversaire de cette salle mythique, que l’équipe de Décibels a rencontré cette artiste " plurielle ". Entourée de ses fans, elle a fait une prestation époustouflante ! Elle nous a captivé par sa présence et impressionné par ses textes !

Agenda : Vous la retrouverez le 8 mai prochain dans le cadre des Nuits du Botanique à Bruxelles.