Alex Lucas : Le meilleur conseil que j'ai reçu : "Ne prends pas tout au sérieux".

C'est au C12 de Bruxelles, qu' Alex Lucas s'est confié au micro de Marie Frankinet.

Alex Lucas est littérallement né dans la musique ! Entre un père musicien et leader de deux groupes et une maman guitariste, il joue, dès ses 6 ans, avec la guitare de son père et est inspiré par ce qu'il entend chez lui à savoir : Queen, The Beatles et Aerosmith.

A 12 ans, il participe à "Eurokids" et il jouera aux Francofolies de Spa en compagnie de Maurane.

Après sa rétho et fan des Kooks, le jeune artiste décide de poursuivre son rêve de musique en se formant à Brighton.

A son retour en Belgique, tout s'enchaîne très vite ! Duo avec Alex Germys, Todiefor et plus récemment Absolem. Il déclare d'ailleurs :

Tous les meilleurs morceaux que j'ai écrit, sont ceux qui ont été le plus vite composés

Il a récemment sorti son EP "Basement Stories" ou il nous prouve, une fois de plus, son immense talent !

