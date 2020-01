Alex Lucas, l'une des révélations 2019 sera l'invité de Décibels!

Après sa nomination dans la catégorie " Révélation de l’année " au DMA, le multi-talentueux auteur-compositeur et chanteur, Alex Lucas fera partie des artistes de la prochaine session de Décibels !

Née Alexander Lucas Schönfelder, il a débuté sa carrière musicale à l’âge de 11 ans après avoir commencé à gratter sur la guitare de son père... Les fans ou ceux qui ont de la mémoire se souviendront de sa participation en 2004 à l’aventure Eurokids, Eurovison pour enfants, sur la RTBF, où il écrit sa première chanson “Ecoute Moi” qu’il joue de multiples fois en live à la TV.

Par la suite, sa passion pour la musique lui fera traverser la Manche. Alex entame des études en musique à la “Brighton Institute Of Modern Music”. Il y forme un groupe “The Dubarrys” avec lequel il sort 3 EP, enregistré au studio légendaire de Ray Davis “KONK” avec Ben Mason comme producteur.

Le groupe bénéficie à l’époque de l’attention de nombreux médias dont de GQ, Clash Magazine, Indieshuffle, BBC Introducing, BBC Radio 2, etc. Fin 2016, Alex rentre définitivement en Belgique pour commencer la nouvelle phase de sa carrière en tant qu’artiste solo et auteur-compositeur pour d’autres artistes.

En 2017 il collabore avec Alex Germys et fait un featuring sur “Never Gonna Be The Same” sur lequel il chante. Quelques mois plus tard seulement, il fait un featuring sur “Cool Kids” qu’il a co-composé avec Todiefor, Caballero & JeanJass et Anser. Simultanément, il sort ses premiers titres solos en tant que Alex Lucas, “Fade Away” en 2017 et “Honey” en 2018.

En 2019, Alex sort “Eyes Off You” et “Money”, les deux premiers singles de son EP disponible depuis début novembre. En octobre de la même année, il sort “Lost My Mind” avec Absolem en featuring.