" Absynthe Minded " vous présente son nouvel album dans le prochain live de Décibels !

Plus de 15 ans de carrière pour ce groupe belge mythique, le talent d’Absynthe Minded n’est plus à prouver !

Et pourtant, le groupe pense différemment et revient avec un nouvel album et de nouveaux sons au printemps 2020. Pour ce nouvel album " Riddle of the sphinx ", les musiciens ont voulu explorer de nouveaux horizons sur ce septième opus, en ajoutant quelques touches d’électro, et c’est une réussite comme en témoignent les deux premiers singles du ce nouvel album, " Mixing the medicine " et " Hell Hole ".