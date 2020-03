Aaron : Un nouvel EP planant à découvrir lors du prochain enregistrement de Décibels…

ODYSSÉE (Vidéo Officielle) - 28/02/2020 Abonnez vous à la chaîne d’Aaron : https://www.youtube.com/channel/UCV-q3-VuGgYzDEFXYDxIZRw?sub_confirmation=1 L'ODYSSÉE s'écoute ici : https://aaron.lnk.to/Odyssee Zénith de Paris le 21 November , et en tournée ici : https://lnkfi.re/AaRON Here we are : www.Instagram.com/aarontheband www.facebook.com/AaRONofficial j’avais l’âme aiguisée, pointue comme la lumière les idées diffractées réfléchissaient la mer, libre comme l’eau enroulée déroulée sur ma peau noir comme le fruit que tu appelles nuit who are you why are you when are you gonna come to me j’avais l’âme aiguisée pointue comme la lumière mes idées réfractées réfléchies sur la mer et sous moi les courants aussi puissants que silencieux comme des autoroutes de vides où serpente l’invisible je glisse comme je m’élève tout nu tu m’as vu je glisse comme je m'élève tout nu tu m’as eu au panthéon du vide un costard sur mesure pour épaules fracassées par nos journées d’usure who are you why are you when are you gonna come to me j’avais l’âme aiguisée fendue par la lumière, mes idées réfractées réfléchies sur la pierre, regarder se tourner sans bruits les pages dorées, dans le galop du vent réapprendre à marcher, au panthéon du rêve un costard sur mesure, découpé dans la tôle des carcasses de voitures , sous le vacarme des étoiles tout nu tu m'as voulu, comme la morsure du vent dans l'hiver revenu who are you why are you when are you gonna come to me j’avais l’âme aiguisée pointue dans la lumière les idées délivrées réfléchies sur la mer libre comme l'eau enroulée sur ma peau déroulée noir comme le fruit que tu appelles nuit et sous moi des courants aussi puissants que silencieux des autoroutes de vides ou serpente l’invisible et j’y glisse comme je m'élève tout nu tu m’as vu au panthéon du rêve un costard sur mesure CREDITS : Directed & edited by AaRON JUNZI Arts : Video Commissioner Marie ALEGRE : Line producer Fabio CALDIRONI : DOP FULL MOTION : Drone’s team Rika BITTON : Hair & Make-up artist Victor ANTUNES : PA Erwan BOCENNO : PA Antoine RAVACHE : Colorist Extra : Daniele BARATS Claire BARBIER Gisèle GUITTET Myriam KAPELA VUMBO Jean-François LEMAIRE Jacqueline MANILEVE Marie Chantal Florise MARZARTE Minh Chi NGUYEN Pascal PAVARD Marie-Joseph TERRINE Fabrice VERRIER Marie VIGOUROUX Thanks to ALLO CASSE AUTO, Magali CANTE (Tai Chi school « L’oiseau Bleu »)