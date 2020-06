AaRON : Retour enflammé pour Décibels...

Le duo a offert un live unique à son public et à Décibels, bienvenue dans l'univers de AaRON...

C’est en 2004, lors d’une soirée entre amis que l’acteur Simon Buret et le musicien Olivier Coursier (guitariste et DJ au sein du groupe Mass Hysteria) se rencontrent. Très en accord sur leurs goûts musicaux, les deux jeunes hommes décident de fonder le groupe AaRON (acronyme d’Artificial Animals Riding On Neverland).

Un an plus tard, le duo a enregistré une vingtaine de chansons et alors qu’il passe un casting pour "Je vais bien, ne t’en fais pas", long-métrage de Philippe Lioret, Simon Buret lui présente " U-Turn (Lili) ", une ballade mélancolique et pénétrante, que le duo vient d’enregistrer. Le morceau séduit et le réalisateur décide même d’intégrer la chanson à la bande originale de son film, qui sort en 2006 ; il rebaptise même le personnage principal Lili.

Le succès du film et de sa bande originale joue favorablement pour AaRON : en moins de deux mois, " U- Turn (Lili) " atteint sur iTunes la première place, place qu’elle gardera durant cinq semaines.

L’album "Artifical Animals Riding On Neverland" sort en 2007 et en septembre, il est certifié double disque d’or. Le succès se confirme également en public, AaRON fait salle combe à chaque concert. Leur style mélodique et planant a explosé en l’espace de quelques mois.

Trois ans après ce premier album, AaRON revient avec " Birds in the Storm ". Dans ce deuxième opus sorti en octobre 2010, le duo durcit un peu le ton de ses ballades romantiques et gagne un nouveau public. En 2011, il publie " Waves from the Road ", un album live qui offre de nouvelles orchestrations pour ses titres. En septembre 2015, c’est l’heure d’un nouvel album studio intitulé " We Cut the Night ", avec les titres sortis en amont :" Blouson noir " et " Onassis ".

Cinq ans plus tard, Simon et Olivier sont de retour avec un EP : "Odyssée".

Le duo veut se réinventer et nous séduit avec comme premier extrait de ce projet, le titre : "The Flame" morceau planant et dansant accompagné de visuels impressionnants. En effet, le clip a été tourné en plan séquence dans une célèbre boîte de nuit parisienne : Le Palace.

Un EP quatre titres qui annonce un album, "Anatomy of light" pour septembre 2020 et une tournée qu’on attend avec impatience !

Le talent unique de AaRON est à retrouver du 22/06 au 26/06 dans la quotidienne de Décibels, vers 20h25, et le dimanche 28/06 pour le Live exclusif vers 22h50 sur la Deux.

Nous vous donnons également rendez-vous sur Auvio, notre page Facebook et Instagram pour plus de contenus !