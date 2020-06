AaRON : "Le risque est notre moteur créatif."

C’est lors de leur live au See U pour Décibels que Simon et Olivier d’AaRON se sont confiés au micro de Marie Frankinet.

Après 5 ans d’absence, le duo est de retour avec " Odyssée " un EP 4 titres annonçant un futur album pour septembre 2020, "Anatomy of life".

"The flame", premier extrait de l’EP à avoir été dévoilé est un morceau qui n’a pas été choisi au hasard.

En effet, le groupe voulait signer son retour avec une étincelle, un sentiment de liberté, une volonté de sortir des codes sociaux et d’enlever les étiquettes. Un message appuyé par un clip hypnotisant tourné en plan séquence au " Palace ", une célèbre boîte de nuit parisienne où Simon et Oliver dansent seuls dans cette boîte de nuit complètement vide.

La notion de liberté se perd beaucoup, il y a tout de suite un besoin de mettre des étiquettes, des définitions aux choses. Mais à petite échelle on peut essayer de casser, dans sa vie d’adultes, certains murs que l’on s’est soi-même construit. Sortir de sa zone de confort, c’est toujours intéressant et c’est là que l’on se sent vivant, ça doit être cela cette quête de liberté.