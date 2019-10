40 ans pour l’AB !

En septembre, la salle de concert a soufflé ses 40 bougies ! Une belle occasion de faire la fête et de célébrer la musique belge !

Dès le samedi 21 septembre, l’Ancienne Belgique a entamé les festivités liées à son 40ème anniversaire avec une série d’événements dont la programmation est confiée à des artistes importants du paysage culturel belge et international. Mais ce n’est pas tout…

A l’occasion de cet anniversaire, l’AB nous a ouvert sa grande salle pour notre prochaine session d’enregistrement de Décibels ! Ces prochaines semaines, vous pourrez donc découvrir l’AB comme vous ne l’avez jamais vu avec les prestations de Martha Da’Ro, Skip the Use, Aloïse Sauvage et The Subs ! Ici pas de public dans la fosse, puisque vous le savez, les artistes " Décibels " se produisent au plus près de leurs fans et à la même hauteur… Donc tout le monde sur la scène !

Rendez-vous ce dimanche 27 octobre sur Auvio pour regarder la session toute en intimité de Martha Da’ro…