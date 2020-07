L'unboxing 100% made in Belgium dans "De la Suite Dans les Idées"

Chaque semaine Lufy et Enzo, deux youtubeurs belges, vont découvrir pour vous des produits 100% made in Belgium, alors restez connectés, car les Belges ont “De la Suite dans les Idées”.

Happy Ears émission du 11/07/2020 :

Aujourd’hui c’est le Happy Ears que Lufy et Enzo ont découvert pour vous. Un produit original, vous permettant de soulager le poids du masque sur vos oreilles. Vous pouvez le retrouver en vous rendant sur la page Facebook “Happy Ears 3D”.

Quant à l’histoire de ce produit, c’est Victoria Everaert qui le commercialise, une jeune femme de 20 ans qui a voulu trouver une solution pour aider son prochain. Pendant le confinement avec son père, ils ont désigné et repensé cet outil.

Face Spa émission du 18/07/2020 :

Ce samedi 18 juillet, c'est Face Spa que notre duo insolite découvre pour vous. Ce n'est pas un cosmétique comme les autres: il est entièrement composé de fleurs naturelles. Il s'agit d'une inhalation qui a pour but de remplacer les gommages du visage, trop agressifs pour la peau. Retrouvez toutes les informations en vous rendant sur le site internet de SAABOU.

Plat'O émission du 25/07/2020 :

Nous sommes le 25 juillet et cette semaine c'est l'invention de Pascale Heymans que Lufy et Enzo ont découvert pour vous. Plat'O est un plateau spécial qui vous permet grâce à des poches de gel de garder vos aliments au chaud comme au froid. Il est conçu en Belgique avec des matériaux principalement issus du territoire. En vous rendez sur son site internet vous pourrez avoir tous les renseignements dont vous avez besoin.

Donc, si vous avez manqué la présentation de ces produits, n’hésitez pas à regarder nos youtubeurs Lufy et Enzo les découvrir pour vous sur Auvio. Et N’oubliez pas, chaque semaine Lufy et Enzo seront de retour dans “De la Suite dans les Idées” pour vous faire découvrir des produits 100% made in Belgium.