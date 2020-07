Sara De Paduwa et David Jeanmotte ont "De la suite dans les idées" pour cet été

Nous avons tous été tellement tristes de voir notre ville, notre pays désert. Les portes des magasins fermées, les rideaux baissés,… Nous sommes enfin sortis de la quarantaine. Notre responsabilité à tous est de soutenir l’activité locale. Du petit magasin, à l’entreprise, en passant par l’agriculteur. Si nous n’achetons pas chez eux, ces volets ne s’ouvriront peut être plus jamais.

Face à la crise sanitaire inédite et ses conséquences, ce programme a été créé pour soutenir l’activité locale : du petit magasin, à la petite entreprise, en passant par l’horeca et le monde agricole. Cette crise nous a permis de prendre conscience de la richesse de nos communes, de l’humanité de ses habitants et de la solidarité qui les anime. "De la suite dans les idées" a pour objectif d’inspirer, d’aider, de soutenir et de donner l’envie.