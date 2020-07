Sara De Paduwa et David Jeanmotte débarquent sur La Une pour la première édition de "De la suite dans les idées"

Pour son premier numéro, "De la suite dans les idées" vous emmène en plein air pour une émission haute en couleur. Toujours en bonne compagnie, Sara De Paduwa se rendra dans le champ de Marguerite, de son côté, David Jeanmotte ira donner un coup de pouce au foodtruck de Catherine, puis nous passerons voir ce que le Royal Gembloux Sport à mis en place pour éviter la fermeture.

Cette semaine, c’est la bonne, plus le temps de chômer, l’introspection est finie, Sara De Paduwa et David Jeanmotte partent sur le terrain à la rencontre de ces petits commerces, entreprises, ou agriculteurs dans le besoin, les bras chargés de solutions. Car, oui, “De la suite dans les idées”, c’est ça, l’envie d’aider, de redonner vie, de sauvegarder et de se réinventer pour pallier les difficultés.

“Une fleur parmi les fleurs”

Cette semaine Sara est partie à Bornival, dans le Brabant wallon à la découverte d’un champ vallonné aux mille couleurs. Marguerite, "Une fleur parmi les fleurs", s’occupe ardemment de son “Jardin”, c’est une histoire de cœur. Après avoir exercé comme avocate au barreau de Bruxelles, elle a repris des études en agriculture biologique et a voulu développer son commerce de fleurs comestibles et de plantes médicinales.

La vie en a décidé autrement pour notre artisane, qui après avoir trouvé un équilibre entre son jardin et un emploi auprès d’un traiteur spécialisé dans l'événementiel, a perdu son emploi pendant la crise sanitaire due au COVID. Mais comme les Belges ont de la suite dans les idées, elle ne s’est pas laissée démonter et a décidé de se consacrer à temps plein à son joli jardin. Plus de plantes, plus de parcelles, plus de temps, mais aussi plus de place, et c’est là que notre équipe est intervenue. Mais durant la crise, Marguerite n’a pas su vendre, et ses stocks se sont mis à gonfler tellement que son appartement s’est vite rempli ; et cela, au grand dam de sa colocataire.

Sara a alors proposé à Marguerite un crowdfunding pour que celle-ci puisse financer son rêve : “Une cabane au jardin des sens”



David, lui aussi, a mouillé sa chemise. Cette semaine c’est Catherine, propriétaire d’un foodtruck qui a attiré son attention. Un nouveau design, un menu amélioré, ou encore des places pour stationner le foodtruck sont indispensables pour cette entrepreneuse, car si la situation ne change pas rapidement pour notre Catherine, cette dernière devra mettre la clef sous la porte.



L'équipe se rendra également à Gembloux pour saluer l'initiative de Tarik et son comité pour sauver leur club de foot.

Et pour finir, nos Youtubeurs de talents, Lufy et Enzo nous feront partager et découvrir comme chaque semaine un produit 100% made in Belgium.

N’attendez plus, le rendez-vous est donné, samedi 11 juillet à 18h30 sur La Une et sur Auvio. Sara, David et toute l’équipe vous attendent de pied ferme, car aujourd’hui plus que jamais, main dans la main, nous pouvons changer les choses. Ils auront besoin de vous !

Vous avez des amis, des connaissances, qui pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce pour relancer leur entreprise ? Vous souhaitez participer à cette opération de solidarité ?

Contactez-nous !

Retrouvez dès Samedi sur Auvio, pour voir ou revoir l'émission !