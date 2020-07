De la Suite dans les Idées : les liens utiles

Chaque semaine Sara De Paduwa et David Jeanmotte partent à la rencontre d'agriculteurs, de commerçants, de Belges tout simplement. Tout au long de l’émission "De la Suite dans les Idées", vous découvrirez à votre tour nos témoins, et si l'envie vous vient d'en savoir plus à leur sujet, vous trouverez ici toutes les informations utiles.

Émission du 11/07/2020 :

Cette semaine Sara De Paduwa s'est rendue dans le champ de fleurs de Marguerite, pour soutenir son projet "une cabane au jardin des sens", participez ici à son crowdfunding.

David Jeanmotte quant à lui est parti aider Catherine et son foodtruck, pour trouver toutes les informations vous permettant vous aussi de manger chez Catherine, rendez-vous sur sa page Facebook.

Dans l'émission de cette semaine, vous avez découvert Tarik et son comité, essayant de sauver leur club de foot de la fermeture , retrouvez les sur la page Facebook du Royal Gembloux Club leur action.

Émission du 18/07/2020 :

Pour cette émission, David Jeanmotte a rendu visite à Laura, une institutrice de maternelle. Animée par la danse, elle a longtemps rêvé de lancer sa propre école. Aujourd'hui, l'école de danse VibeZone est née. Pour en savoir plus à son sujet, n’hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet.

Sara De Paduwa quant à elle, a suivi les traces de Noémie, une jeune restauratrice qui vient tout juste d'ouvrir son restaurant. "Chez Noémie" est situé à Schaerbeek. Retrouvez toutes les informations sur sa page Facebook, notamment les heures d'ouverture.

Enfin, cette semaine, la coopérative "les petits producteurs" de Liège sont à l'honneur. Pascal et tous les autres membres seront ravis de vous accueillir dans leurs différents magasins alimentaires. Veuillez vous rendre sur le site internet pour découvrir les modalités de fonctionnement de cette coopérative locale et biologique.

Émission du 25/07/2020 :

C'est dans l’établissement "Beau séjour" que vous avez vue David Jeanmotte en pleine action pour venir en aide à Benjamin et ses frères. Ils ont réussi à mettre en oeuvre de nouvelles activités que vous retrouverez sur leur site.

Vous avez aussi eu la chance de rencontrer avec Sara De Paduwa, Leaticia et son entreprise de ballons "Les trésors de Zoé". Elle a besoin de vous pour continuer à mettre de la joie dans vos événements, rendez-vous sur sa page Facebook pour en savoir plus.

Pour finir cette semaine en beauté, l'émission vous a présenté de plus, l'initiative d'Olivier qui a contribué à sauver dès vie pendant le confinement, et qui aujourd'hui encore peut vous être utile, allez faire un tour sur "COVID-Solidarity" afin d'en savoir plus.