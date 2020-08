De la Suite Dans les Idées : portrait et rencontre avec Roland boucher de Saint-Léger

De la Suite dans les Idées c’est avant tout des histoires de Belges, des rencontres, des témoignages, de l’entraide entre citoyens, mais c’est aussi une émission à la recherche d’un porteur de flambeau pour notre Roland, qui s’efforce de trouver un nouveau boucher pour lui succéder à Saint léger.

Cette petite commune francophone est située dans la province de Luxembourg et c’est là qu’est établie la boucherie Dropsy Traiteur. À la tête de celle-ci et faisant battre le cœur de ce commerce, se trouve Roland. Un homme passionné, déterminé, qui vit pour l’amour du travail bien fait en le partageant avec son épouse Véronique. Quand l’un est à l’atelier dès 5h du matin, l’autre s’occupe du magasin et de leurs clients. Dressé d’une veste rayée, cet homme de 55 ans a compris très jeune que la boucherie serait sa voie.

C’est à l’âge de 14 ans, durant ses études d’hôtellerie, qu’il découvre cette profession et qu’il en tombe amoureux. Une fois sa formation terminée, il part travailler sous la tutelle d’un boucher à Bastogne pour apprendre les ficelles du métier. Les clefs du métier en main, il ouvre sa propre boucherie/charcuterie traiteur.

En plus d’être un homme passionné, Roland a gagné de nombreux prix pendant sa carrière, ce qui n’a fait qu’augmenter sa notoriété. Il se renouvelle et invente de nouvelles recettes. Il y a 20 ans, il achète l’ancienne banque de Saint-Léger et y établit Dropsy Traiteur.

Le succès est au rendez-vous et dix années plus tard, il rachète une ancienne boucherie de cette même commune et y installe son atelier.

Aujourd’hui sa notoriété n’est plus à faire, Roland travaille en circuit court avec les producteurs du coin, il aime savoir d’où viennent ses produits pour choisir la qualité et non la quantité, il le dit lui-même.

Il vaut mieux manger moins de viande, mais de la viande de meilleure qualité.

En résumé, Roland est un homme de goût et passionné, qui recherche un/e jeune repreneur/se pour l’entreprise qu’il a bâti avec sa femme. Aujourd’hui, ils aimeraient changer d’air tant que la vie leur permet encore de le faire.

En 11 ans, plus de 53% des petits commerces de proximité se sont éteints au profit des grandes entreprises. Homme de cœur, il ne veut pas laisser sa commune sans un boucher pour servir ses habitants. Il est prêt à transmettre toutes les ficelles de son savoir-faire et ses recettes les plus confidentielles à celui ou celle qui voudra lui succéder.



Vous êtes aussi une personne passionnée qui rêve de se lancer à son compte dans un métier de l’artisanat ? Vous voulez vous aussi promouvoir les producteurs du coin et mettre en avant la qualité des produits de votre terroir, et offrir une chance aux habitants de Saint-Léger et des communes avoisinantes de continuer à bien manger ?

Pour rencontrer Roland le dimanche 16 août à 12h30 lors d’une journée dégustation de charcuteries gaumaises au lac de Conchibois à Saint-Léger, contactez-nous. Cette journée est organisée pour les personnes intéressées par le secteur de la boucherie traiteur et qui souhaiteraient rencontrer Roland pour éventuellement reprendre son commerce.

Cela fait bientôt 4 semaines que vous avez rencontré Roland lors du feuilleton transmission de l’émission De La Suite Dans les Idées, aujourd’hui nous vous avons dessiné le portrait de ce boucher passionné, mais si vous ne l’avez pas encore rencontré, rendez-vous sur Auvio.

