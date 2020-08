De La Suite Dans les Idées voyage cette semaine entre art et fromage

Après quelques jours d’absence “De La Suite Dans les Idées” revient cette semaine pour des voyages, de nouveaux “fromages”, ou encore une façon ludique de repenser l’art, Sara De Paduwa et David Jeanmotte seront au rendez-vous samedi 15 juillet sur la Une, ne manquez pas le rendez-vous !

David Jeanmotte a redoublé d’énergie cette semaine pour venir en aide à Philippe, un ancien critique gastronomique qui a su innover pour pallier l’intolérance au lactose de sa fille. Ce papa dévoué n’a pas baissé les bras et est parti chercher des idées auprès du Chef René Mathieu, ainsi qu’auprès d’autres professionnels du secteur pour enfin créer “Prétexte”,sa marque de fromage et de crème sans lactose. Ses produits ont déjà conquis certains magasins et restaurants, mais Philippe souhaite ouvrir son marché auprès des sportifs de haut niveau, et par chance David a des contacts plein les poches.





Sara De Paduwa, quant à elle, s’est rendue cette semaine dans le quartier du Châtelain à Bruxelles, pour un voyage un peu spécial. Rebecca a lancé il y a quelques mois sa propre agence de voyages "Art 2 Travel", après des années dans le secteur. Elle voulait offrir sa propre version d’un voyage inoubliable et a fini par se lancer. Mais les autorisations pour son local sont arrivées juste avant la pandémie, ce qui a poussé Rebecca à devoir revoir ses plans d’aménagement à la baisse, voire à tout laisser en plan. Sara a donc fait appel à un décorateur pour sublimer son local.

L’équipe s’est aussi rendue chez Céline, une passionnante diplômée d’art qui travaillait auparavant pour une PME en tant que commerciale, mais qui a choisi de se revenir à son premier amour qu’est l’art et de trouver un moyen ludique et original de transmettre sa passion et son savoir aux enfants à travers des kits, “Art & Kit”.

Comme chaque semaine nous retrouverons Lufy et Enzo pour l’invention 100% made in Belgium de la semaine, ainsi que notre feuilleton hebdomadaire sur Roland, notre boucher de Saint Léger toujours enquête d’un/e jeune repreneur pour le succéder.

Retrouvez-nous samedi 15 aout à 18 heures 30 sur la Une ou sur Auvio!

