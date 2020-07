De la Suite Dans les Idées s'envole cette semaine

Les jours passent les uns après les autres, mais l’envie d’aider de David Jeanmotte et Sara De Paduwa ne fait qu’augmenter. À leur programme cette semaine, un hôtel restaurant, une confectionneuse de ballons et une initiative spéciale confinement à saluer.

En Ardennes se trouve un hôtel restaurant rempli de charme, qui face à la crise sanitaire s’est vu se vider au grand désespoir de ses propriétaires impuissants. David est arrivé sur place avec quelques idées. Benjamin et ses deux frères sont les propriétaires de l’établissement “Beau séjour” situé à Franhan-sur-Semois. Après la crise, ils ont cru à un regain d’affluence car de nombreuses réservations sont arrivées mais la réouverture des frontières a généré pas mal d’annulations. David a les solutions qui leur faut pour donner un coup de neuf à cet établissement. Cette semaine de grands remaniements et de nouvelles offres plus attractives seront au rendez-vous.

Sara, elle, a rempli le cœur de Laeticia avec de larmes de joie. Cette mère de famille,qui autrefois travaillait dans les arts de la table, a fait un virage à 180 degrés pour nourrir les autres de bonheur en remplissant leur vie et leurs événements de ballons en tout genre. “Les trésors de Zoé” est le nom de son magasin de ballons qui a ouvert il y a quelque temps à Chapelle-Lez-Herlaimont. Comme pour beaucoup, ces derniers mois ont été difficiles et Laeticia a dû délaisser son magasin situé en centre-ville et déménager son atelier dans son garage. Plus autant de visibilité, et cette façade vide qui laisse penser qu’elle a fermé boutique ! Plus assez de commandes car aucun événement n’est autorisé ! Et tout ce qui en découle lui fait broyer du noir. Sara a fait appel à la générosité en organisant une belle surprise sur la place communale de la ville pour rappeler à tous qu’elle n’a pas abandonné et qu’elle est toujours là ! Ne manquez pas cet épisode plein de légèreté et de bonheur partagés que nos animateurs nous préparent.

De plus, un invité de taille a témoigné pour l'émission, Olivier ; cet homme, qui pendant le confinement, n’a pas hésité à se réinventer pour venir en aide à toutes les personnes isolées. Une initiative confinement qui trouve son utilité et sa raison d’être en tout temps.

Bien sûr, nous retrouverons aussi Roland, notre boucher en quête d’un repreneur, qui met en tout en place pour faciliter la vie à celui ou celle qui permettra de faire perdurer son commerce.



Et pour finir, comme chaque semaine Lufy et Enzo nous ferons découvrir un produit 100% belge. Un petit indice, chaud comme froid, celui-là pourrait s’avérer utile cet été.

Cette semaine, pour la troisième éditions de “De la Suite dans les Idées”, Sara, David et toute l'équipe vous donnent rendez-vous samedi 25 juillet à 18h30 sur La Une ou sur Auvio, pour découvrir ensemble ces belles actions et toutes les aides mises en place.

Vous avez des amis, des connaissances, qui pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce pour relancer leur entreprise ? Vous souhaitez participer à cette opération de solidarité ?

Contactez-nous !

Retrouvez-les dès samedi sur Auvio, pour voir ou revoir l'émission !