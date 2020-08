De La Suite Dans les Idées ouvre des portes cette semaine

De la Suite dans les Idées c’est l’émission de l'été qui n’a pas froid aux yeux ! Cette semaine Sara De Paduwa et David Jeanmotte se lancent chacun dans deux types d’inaugurations bien différentes. Deux présentateurs, deux lieux, deux histoires, deux façons de faire. Comment Sara et David vont-ils une fois de plus se réinventer pour venir en aide à nos témoins ?

Léa est comptable, Max travaille dans l’aménagement de jardins. Du lundi au jeudi tous deux exercent leur profession. Mais ce n’est pas tout ! Du vendredi au dimanche c’est un autre métier qui anime leurs cœurs. Après avoir constaté que dans leur village il manquait une friterie, ils se sont lancés ! Comme un malheureux refrain, notre couple avait tout mis en place fin mars pour l’ouverture de sa friterie, “Chez Léa et Max” , mais c'était sans compter sur la pandémie mondiale. Sara De Paduwa a alors enfilé son tablier et remonté ses manches pour organiser une ouverture en grandes pompes de la friterie de Max et Léa. Elle est partie à la rencontre des commerçants de Verlaine pour que tous puissent participer à leur manière à l’ouverture de la friterie. Tombola, golden frite et bien d’autres surprises seront au rendez-vous !

Cette semaine Indiana David va vivre une première aux côtés de Joffrey dans le domaine des Aulnoyes à Sirault. Si cette phrase vous semble bien mystérieuse elle est en réalité pleine de sens. Joffrey est propriétaire d’un domaine de pêche. Malgré un bon job et une situation confortable, il remet en question ses perspectives d’avenir en tenant compte de ce qui l’anime le plus. Dès son plus jeune âge, notre protagoniste partage la passion de son père pour la pêche. Après le décès de celui-ci, Joffrey investit toutes ses économies dans un domaine pour permettre à tous de partager ou découvrir ce lieu extraordinaire. Le domaine de Aulnoyes s’est alors ouvert. Tout fut mis en place pour une ouverture fin février mais, une fois de plus, la vie en a décidé autrement et à peine ouvert, Joffrey a dû fermer son domaine à cause de la pandémie. Aujourd’hui c’est donc David Jeanmotte et son carnet d’adresses hors normes qui va organiser une journée portes ouvertes pour faire connaître cette belle propriété au grand public et aux passionnés.

Dans la Province du Luxembourg, et plus spécifiquement à Etalle, notre équipe est partie à la rencontre de Linda. Si aujourd’hui celle-ci est l’heureuse propriétaire “d'Un poids c’est tout”, un magasin vrac zéro déchet, elle travaillait auparavant pour une multinationale. Désormais, elle accomplit ce à quoi elle aspirait, permettant à chacun, grâce à son magasin, de remplir ses placards sans remplir ses poubelles.

Nous retrouverons Lufy et Enzo pour l’invention 100% made in Belgium de la semaine, ainsi que notre feuilleton hebdomadaire sur Roland, notre boucher de Saint Léger toujours en quête d’un/e jeune repreneur pour le succéder.

Retrouvez-nous samedi 29 août à 18 heures 30 sur la Une ou sur Auvio!

