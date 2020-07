De la Suite dans les Idées a réinventé le "Manger/Bouger"

Nous nous retrouvons pour la deuxième édition de "De la Suite dans les Idées". Cette semaine, cours de danse, gastronomie et produits locaux sont au rendez-vous. David et Sara ont retroussé leurs manches une nouvelle fois et redoublé d'inventivité afin de venir en aide à nos témoins de cette semaine.

Sara De Paduwa a quitté les bureaux de la RTBF pour se diriger dans un quartier non loin de là. C’est à Schaerbeek qu’elle fait un stop pour aider Noémie 33 ans, restauratrice. Noémie travaillait dans les ressources humaines avant de se lancer dans la grande aventure qu’est la restauration.

Dans ses plans, rien de plus simple, donner naissance à son enfant, puis se lancer à son compte et ouvrir son restaurant, mais une ombre a plané sur son tableau, la pandémie mondiale s’est installée. Face à cette problématique, Noémie s’est vite retrouvé démunie, impossible pour elle d’ouvrir son restaurant, et plus la force de faire face aux travaux encore nombreux dans sa check-list. Heureusement, Sara est arrivée avec une quantité de surprises.

David Jeanmotte, lui, a chaussé ses baskets pour partir à la rencontre de Stéphanie 26 ans, institutrice maternelle, mais avant tout, une prof de danse animée d’une passion sans failles. Stéphanie rêve de lancer sa propre école de danse depuis plusieurs années et aujourd’hui c’est chose faite, VibeZone est né.

Dans le monde de l’art et de la créativité, elle se doit de donner envie à ses futurs étudiants, et pour cela elle doit apprendre à filmer et monter les vidéos de ses chorégraphies. Heureusement David a le bras le long et dans ce milieu, il connaît un paquet de gens prêts à l’aider. Une bonne brochette de célébrités viendra poser sa pierre à l’édifice de la future école de Stéphanie.

Notre équipe se rendra aussi à Liège rencontrer Pascal et mettre en lumière un modèle économique qui fonctionne sans recherche de profit, un magasin fort utile ces derniers temps.

Nous rejoindrons une fois de plus Lufy et Enzo, toujours prêts à découvrir les surprises que l'équipe leur a préparé cette semaine.

Sans oublier bien sûr, Roland, notre boucher à la recherche d’un repreneur à qui transmettre ses savoirs et son commerce.

Cette semaine, pour la deuxième émission de “De la Suite dans les Idées”, Sara, David et toute l'équipe vous donnent rendez-vous samedi 18 juillet à 18h30 sur La Une ou sur Auvio, pour découvrir ensemble ces belles actions et toutes les aides mises en place.

Vous avez des amis, des connaissances, qui pourraient bénéficier d'un petit coup de pouce pour relancer leur entreprise ? Vous souhaitez participer à cette opération de solidarité ?

Contactez-nous !

