Le petit frère de Gad Elmaleh en guest dans “Crimes parfaits”

Au cinéma, il a plusieurs fois accompagné son frère Gad. Ils ont travaillé ensemble dans “Chouchou”, “Loue-moi !” et plus récemment dans “Moi, moche et méchant 3” où Arié interprète Dru, le frère jumeau (et chevelu) de Gru, qu’incarne son grand frère depuis le premier opus. Seul, on l’a vu dans "C’est quoi cette mamie ? !", "Ni une ni deux", et dans "Les goûts et les couleurs". Il joue aussi régulièrement dans des pièces de théâtre !