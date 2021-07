Découvrez les nouveaux épisodes inédits de "Crimes parfaits" sur La Une !

Le tandem Isabelle Gelinas/Arthur Mazet est de retour dans la collection de polars coproduite par la RTBF ! Construite de manière originale, la série Crimes parfaits dévoile le coupable dès le début de l’épisode… Reste à savoir comment et s’il va être retrouvé ! La Une vous propose de découvrir deux nouveaux épisodes ce dimanche 18 juillet à 20h50 sur La Une.

À l’image de Capitaine Marleau, une des particularités de Crimes parfaits est d’avoir un acteur ou une actrice spécial(e) invité par épisode. En effet, plusieurs invités de marque sont déjà passés par la série : Bruno Solo, Olivier Marchal, Gérard Darmon ou encore Christine Citti.

Dans les épisodes de ce dimanche 18 juillet, deux nouvelles têtes familières seront présentes : Fred Testot (du duo Omar et Fred) et Sara Martins (Voyez comme on danse, Meurtres au Paradis…)​​​​​​​