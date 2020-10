"Crimes parfaits" revient avec des épisodes inédits toujours plus déroutants

Claire Moreno et son adjoint Hubert de Montalembert sont appelés pour constater le décès d’un agent d’entretien du Nice Aquarium. Simple infarctus inévitable ou crime parfait ? La question ne reste pas longtemps en suspens grâce à l’instinct et l’esprit de déduction de Claire Moreno. Lorsque l’autopsie confirme le piratage du simulateur cardiaque de la victime commence alors une enquête singulière. Au sein du Nice Aquarium, les prédateurs ne sont pas forcément ceux que l’on croit. Rapidement, les soupçons de nos deux enquêteurs s’orientent sur la vétérinaire du lieu. Brillante et sympathique, Marie Michalik mère d’une enfant autiste n’a pourtant rien d’une coupable idéale.