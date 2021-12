Bruno Solo (Crimes parfaits) parle du retour de "Caméra Café"

Interviewé par Ciné Télé Revue en novembre dernier, Bruno Solo était invité au Festival international du film de comédie à Liège, il parlera alors du retour de l’émission que tout le monde connaît " Caméra Café " mais également de ses projets à venir.

Lorsque la question du come-back très attendu de " Caméra Café " lui est posée Bruno Solo est très enthousiaste sur l’idée de marquer le coup. Il s’agira d’un prime time pour célébrer les 20 ans de la série :

" Ce sera un prime time de 90 minutes pour les 20 ans de la série, lancée en 2001. Le tournage débutera en janvier 2022, pour une diffusion sur M6 au printemps. "

Pour lui, il est clair qu’il s’agit d’un événement qui se célèbre puisque l’on retrouvera tous les acteurs de la série. " C’est quand même un petit événement. On retrouvera surtout Jean-Claude et Hervé, donc Yvan Le Bolloc’h et moi-même mais aussi nos camarades, qui ont traversé ces 15 années durant lesquelles on n’était pas là. Il s’est quand même passé pas mal de choses, l’arrivée des smartphones, des réseaux sociaux, mais aussi des choses plus graves comme les attentats, les gilets jaunes, le hashtag Me Too… Voilà, on va raconter comment Jean-Claude et Hervé ont traversé ces événements, le tout vu à travers le prisme un peu bête et méchant de nos personnages, comme on l’a toujours fait dans Caméra Café ".

La suit commencera donc sur une note amère pour les personnages puisque Jean-claude et Hervé sont virés de la boite : " Ça commencera en 2019, Jean-Claude et moi sommes virés, et en faisant nos cartons, on raconte comment on a traversé toutes ces années. "

Bruno Solo parle ensuite de ce qui l’aurait particulièrement marqué dans les débuts de la série avec notamment l’attentat du 11 septembre qui s’est produit environ une semaine après la sortie de la série :

" On a commencé le 3 septembre 2001, le 11 septembre, il y avait les attentats à New York. Pendant deux mois, le programme s’est arrêté, on a cru qu’il était mort alors qu’on avait mis 7 ans à l’imposer à une chaîne de télévision. Finalement, il renaît de ses cendres, à un moment où les gens avaient peut-être envie d’ironie, d’humour, dans un moment où on sentait bien que le monde avait basculé dans autre chose. "

Finalement, lors de l’interview, Bruno Solo parle de ses futurs projets dont son livre sur l’histoire, qui est une véritable passion pour l’acteur :

" Il y a mon livre " Les Visiteurs d’histoire " qui vient de sortir […] C’est un livre très personnel, sur mon rapport à certains personnages de l’histoire comme Louise Michel, Théophraste Renaudot ou encore Georges Mandel. Puis la dernière date de ma tournée " Dix ans après ", ce sera en Belgique, au Forum de Liège, le 19 décembre. "