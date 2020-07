Ophélie Fontana parlera de jalousie meurtrière dans "Crimes et indices"

L’épisode 3 de "Crimes et indices" de ce mercredi 8 juillet s’intéresse à l’affaire Josiane Bézard. Le 9 janvier 2014, Josiane Bézard, 53 ans dépose son fils à la gare de Manosque, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Puis elle se volatilise mystérieusement. Pendant plusieurs semaines, d’importants moyens vont être mobilisés pour retrouver cette mère de deux enfants, récemment séparée de son mari. Entre un ex-compagnon jaloux et un amant au comportement étrange, seuls les indices patiemment récoltés permettront aux enquêteurs de dénouer le mystère de cette étrange et tragique disparition.