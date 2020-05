Revivez l'incroyable prestation des artistes de l'Eurovision 2020 !

Pour la première fois dans l’histoire du Concours Eurovision de la Chanson, pas de compétition! A la place : une coopération unique entre artistes en ce moment exceptionnel. Chacun chez soi, les artistes qui devaient concourir pour le concours eurovision 2020 ont interprété leur chanson puis ont joint leurs voix dans un titre collégial en hommage aux victimes de la pandémie.

"Love Shine A Light" est le morceau avec lequel Katrina and The Waves a offert au Royaume-Uni sa dernière victoire. C’était au siècle dernier, en 1997. Ce titre a été choisi pour sa dimension rassembleuse en ce contexte troublé. Une chanson pour apporter une lueur d’espoir au public. Les paroles parlent d’illuminer chaque recoin du monde et de faire tous ensemble briller la lumière de l’amour.