Qui gagnera l'Eurovision 2021 ? Pronostiquez le pays vainqueur et remportez peut-être le CD de cette édition

Vous avez une idée du gagnant du Concours Eurovision de la chanson 2021 ? Pronostiquez correctement le pays vainqueur et gagnez le double CD de cette 65e édition !

Samedi 22 mai 2021, nous connaîtrons en fin de soirée le vainqueur du Concours Eurovision de la chanson. La Belgique, avec Hooverphonic, a-t-elle ses chances ? Ou voyez-vous un autre pays remporter le prestigieux Concours ?

Avant cette finale, deux demi-finales, ces 18 et 20 mai, sélectionneront les 20 pays qui rejoindront les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni pour la grande finale. Ces trois soirées exceptionnelles sont à suivre sur la RTBF en compagnie de Fanny Jandrain et de Jean-Louis Lahaye.

Il vous est néanmoins déjà possible de déterminer le pays qui, selon vous, sortira vainqueur de l'Eurovision 2021.

Alors n'hésitez plus et tentez votre chance pour remporter le CD culte de cette édition ! À vos pronostics !