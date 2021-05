La deuxième demi-finale de l'Eurovision 2021, c'est ce jeudi 20 mai !

Ce jeudi 20 mai, La Une vous propose la deuxième demi-finale de l'Eurovision en différé. Fanny Jandrain et Jean-Louis Lahaye commenteront cette deuxième grande soirée internationale de la chanson. Suivez cette deuxième demi-finale en direct sur Auvio et en différé sur La Une dès 22h30.

Voici les concurrents en lice, dans l'ordre de passage ce jeudi :

Jeudi 20 mai : 2ème demi-finale

SAINT-MARIN : Senhit - Adrenalina

ESTONIE : Uku Suviste - The Lucky One

REPUBLIQUE TCHEQUE: Benny Cristo - Omaga

GRECE : Stefania – Last Dance

AUTRICHE : Vincent Bueno – Amen

POLOGNE : Rafał - The Ride

MOLDAVIE : Natalia Gordienko - Sugar

ISLANDE : Daði og Gagnamagnið – 10 years

SERBIE : Hurricane – Loco Loco

GEORGIE : Tornike Kipiani - You

ALBANIE : Anxhela Perister - Karma

PORTUGAL : The Black Mamba - Love Is on My Side

BULGARIE : VICTORIA - Growing Up Is Getting Old

FINLANDE : Blind Channel - Dark Side

LETTONIE : Samanta Tina - The Moon Is Rising

SUISSE : Gjon's Tears - Tout l’Univers

DANEMARK : Fyr Og Flamme - Øve Os På Hinanden

Fanny Jandrain et Jean-Louis Lahaye vous donnent rendez-vous les 20 et 22 mai sur La Une, Vivacité et Auvio pour l’édition 2021 de l’Eurovision.