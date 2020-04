L’Eurovision se décline en deux soirées exceptionnelles et inédites !

Une fois n’est pas coutume, en ces temps de crise sanitaire, la RTBF s’adapte encore et toujours et promet à tous les amateurs et amoureux du plus grand concours mondial de la chanson deux soirées exceptionnelles le 14 et le 16 mai. De quoi faire (presque) oublier l’annulation de l’édition de cette année et faire vivre deux moments inédits en chanson.