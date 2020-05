"Eurovision, votre Top 20" qui sera le grand vainqueur? Réponse ce soir à 20h35 sur la Une.

Non seulement le classement de vos 20 titres préférés sera dévoilé tout au long de la soirée, mais des invités emblématiques du concours ont tenu à être de la partie: Serge Lama, Marie Myriam, Sandra Kim et bien d'autres.

Des bêtisiers, des séquences cultes, ou oubliées, ponctueront ce moment détente et nostalgie avec un focus sur les belges qui ont participé au concours, les porte-paroles les plus décalés, les stars qui ont tenté l'expérience et les plus extravagants.

Les prestations les plus extravagantes sont devenues, au fil des années, une marque de fabrique du concours, découvrez-les en avant-première: