Eurovision 2022 : les pays qui tenteront de remporter le trophée sont connus

Suite à la victoire du groupe Måneskin en 2021, l’Italie accueillera la 66e édition du Concours Eurovision de la chanson. Il y a quelques jours, l’UER annonçait que la ville de Turin organisera l’évènement musical. Ce mercredi 22 octobre, l’organisation internationale a officialisé les pays qui prendront part au plus grand télécrochet du monde.

L’Eurovision 2022 sera la 66e édition du Concours. Elle aura lieu en Italie‚ à la suite de la victoire de Måneskin lors de l’édition 2021, avec la chanson "Zitti e buoni”. C’est la troisième fois que le pays accueillera l’Eurovision, après les éditions 1965 à Naples et 1991 à Rome. Annoncée il y a quelques jours, la ville de Turin accueillera les délégations internationales qui se produiront au PalaOlimpico, l’une des plus grandes arènes couvertes d’Italie, les 10, 12 et 14 mai 2022.

41 pays tenteront de remporter le Concours Eurovision de la chanson à Turin

3 images Les pays qui participeront à l’Eurovision à Turin en mai 2022 © UER

Ce mercredi 20 octobre 2021, l’UER (L’Union européenne de radio-télévision) a dévoilé la liste des pays participants à la 66e édition du concours. Au total, 41 pays défendront leurs couleurs afin de remporter l’Eurovision. Outre le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie (les célèbres "Big Five") qui sont directement qualifiés pour la finale, 36 autres pays seront répartis durant les deux demi-finales. Parmi eux, le Monténégro et l’Arménie réaliseront leur retour après avoir participé pour la dernière fois en 2019. Les pays suivants participeront au Concours Eurovision 2022 : Albanie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Islande, Irlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Malte, Moldavie, Monténégro, Macédoine du nord, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine.

Jérémie Makiese est le premier représentant à avoir été confirmé

Pour l’instant, seul Jérémie Makiese a été confirmé par la délégation belge. Le dernier vainqueur de The Voice Belgique représentera les couleurs de la Belgique lors d’une des deux demi-finales qui se dérouleront en mai 2022. Né à Anvers dans une famille de musiciens, Jérémie a grandi aux côtés de ses trois frères et de sa sœur. Footballeur professionnel, le jeune chanteur travaille actuellement sur le titre qu’il chantera sur la plus grande scène du monde. Il y a quelques semaines, il se confiait et déclarait travailler sur son premier single dont il était "très impatient de voir le projet final".

3 images Jérémie Makiese, candidat belge à l’Eurovision 2022 © Hadrien Hanse

Rendez-vous les 10,12 et 14 mai 2022 sur La Une et les réseaux sociaux de la RTBF pour le concours Eurovision de la Chanson 2022.