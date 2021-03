Eurovision 2021 : un titre co-écrit par Charles de The Voice pour représenter la Belgique

Le titre s’appelle The Wrong Place (le mauvais endroit). Une mélodie très juste et un refrain qui reste en tête. Hooverphonic nous prouve encore une fois sa capacité à réinventer son son emblématique. Pour l’écriture, Alex Callier a fait appel à la chanteuse Charlotte Foret, la gagnante de la saison 8 de The Voice Belgique . Cette artiste, connue désormais sous le nom de scène Charles , ne cesse de renforcer son succès depuis son passage devant les fauteuils rouges. La jeune femme, originaire de Braine-le-Château, a attiré l’attention du leader d’Hooverphonic grâce à son tube Wasted Time . Dans ce titre, elle mettait en scène la vie nocturne de la génération Z qui préfère s’ennuyer et feindre l’amusement plutôt que de se lâcher et profiter.

Un lien évident. De son côté The Wrong Place est l’histoire d'une aventure d'un soir qui a mal tourné. Les paroles sont inspirées par L ee Hazelwood (qui a écrit These Boots Are Made For Walkin’ pour Nancy Sinatra, et autres classiques). Un soupçon de sarcasme, un peu d'humour caustique et l’attitude bien définie qui en résulte. Selon Alex Callier, la chanson s'est terminée en un jour.

Et ça tombe bien puisque le groupe nous offre un clip sensationnel. Encore une collaboration des meilleurs genres. Jan Boon, le metteur en scène de documentaires et pubs internationaux et également le réalisateur de Badaboum et Amalfi. Anton Mertens, directeur de la photographie de plusieurs programmes originaux de Netflix, War of the Worlds, la série prestigieuse Versailles et Beau Séjour. Olivier Merckx (War of the Worlds, Cordon, Versailles), Olivier Bisback (la doublure de Jean-Claude Van Damme) dans le rôle de du partenaire de Geike et le styliste Tom Eerebout (qui a notamment conçu des créations pour Kylie Minogue et Lady Gaga).

"C’est une situation reconnaissable pour certains: se réveiller à la ‘wrong place’. Cela ne doit pas nécessairement entraîner une tête coupée comme on le voit dans le clip, mais Hooverphonic apprécie beaucoup l’humour noir et l'hyper stylisme. Jackie Cane en est un bon exemple. Jan Boon a une fois de plus réussi à transcrire une scène d’un film inexistant en un clip magnifique. ‘Quand Tarantino rencontre Tim Burton’ ou bien un conte de fées devenu réalité. Visuellement saisissant, 100% Hooverphonic." Hooverphonic