Eurovision 2021: Hooverphonic première répétition

Ce dimanche 9 mai à midi, Hooverphonic a livré sa première répétition live du titre " The Wrong Place " sur la scène de l’ Eurovision 2021 à Rotterdam, devant les journalistes internationaux pour la plupart connectés à la salle de presse virtuelle, mesures sanitaires obligent. Vêtue d’une classieuse mini-robe noire sertie de petits cristaux et d’élégantes cuissardes, la chanteuse Geike Arnaert – qui avait quitté Hooverphonic en 2008 avant de revenir douze ans plus tard – est au centre du groupe, constitué aussi d’une (excellentissime) choriste et des trois musiciens de la formation, dont Alex Callier au clavier. A la fois sobres et d’un chic très contemporain, les tenues sont en parfaite phase avec l’ambiance nocturne et feutrée du tableau, sublimé par des close-up du visage de la chanteuse en arrière-plan…

Alex Callier et le guitariste Raymond Geerts , quant à eux, portent chacun un costume noir de l’enseigne belge ‘ Café Costume ‘ et le chapeau de Raymond a été conçu par notre génial modiste national Elvis Pompilio .

D’un esthétisme pur et intemporel, la scénographie du live de " The Wrong Place " pour l’Eurovision est une vraie réussite, qui tranche avec les tendances de ces dernières années au Concours, fort portées sur les chorégraphies explosives sous des pluies de paillettes et de feux d’artifice colorés. Outre une prestation live magistralement maîtrisée, cette direction artistique joliment ‘Belgian Touch’ contribuera sans nul doute à distinguer la Belgique de ses concurrents lors de la première demi-finale du mardi 18 mai. We are definitely in… the right place!

Passion, trépignation, Eurovision…