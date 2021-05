Eurovision 2021 : 3 soirées exceptionnelles à ne pas manquer sur la RTBF !

Ne manquez pas trois soirées de show grandiose sur La Une à l’occasion de l’Eurovision 2021. Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye, notre duo emblématique, vous feront vivre, à leur sauce taquine, des moments uniques. Promis !

Après une compétition suspendue en 2020, le concours de la chanson le plus célèbre du monde revient et nos animateurs sont plus en forme que jamais ! Ils vous ont préparé 3 émissions et des programmes spéciaux inédits pour passer des soirées sensationnelles. Le 65ème concours Eurovision de la chanson mettra en vedette 39 participants au total. Le format sera le même que les années précédentes: deux demi-finales avec 10 pays se qualifiant à partir de chaque demi-finale rejoindrons les 6 pays pré-qualifiés pour la Grande Finale le samedi 22 mai.

Voici le programme

4 images © Tous droits réservés

Le mardi 18 mai

• 20h30 : " Eurovision 2021 : tous avec Hooverphonic " Ce programme retracera la carrière du groupe belge concourant pour le titre cette année : Hooverphonic. Retour sur leurs 25 ans de carrière : l’éclosion du groupe dans les années 90, les 10 albums et 50 singles qui suivirent ainsi que leur succès mondial scellé par la vente de deux millions d’albums. Hooverphonic, c’est un phénomène planétaire mais c’est également un groupe qui ne fait rien comme les autres. Vous découvrirez les différentes étapes de la préparation de leur départ pour Rotterdam et leurs impressions sur les débuts de cette incroyable aventure. ►►► À lire aussi : Hooverphonic dévoile son nouveau titre pour l'Eurovision • 21h00 : " La Première ½ finale de l’Eurovision 2021 " En direct sur la Une, Vivacité et RTBF Auvio, suivez la Première ½ finale de l’Eurovision 2021 et la prestation d’Hooverphonic en compagnie de Maureen et Jean-Louis.

4 images RTBF - EUROVISION © IMAGELLAN

Le jeudi 20 mai

Le samedi 22 mai

4 images © Dieter Nagl

• 20h30 : " L’Eurovision : en chiffres & en chansons ! " Revivez le meilleur du meilleur et surtout le meilleur du pire de la compétition à travers le temps en quelques chiffres-clés. Derrière ces nombres et ces dates se cachent des histoires étonnantes et drôles qui vous replongeront dans le tourbillon fou de l’Eurovision. • 21h00 : " La Grande Finale de l’Eurovision 2021 " Le moment du verdict est proche. Venez passer un grand moment de rire, de fête et de compétition avec Maureen et Jean-Louis. Après la victoire des pays Bas en 2019, qui sera le gagnant du concours Eurovision 2021 ? En direct sur la Une et RTBF Auvio dès 21h00 et sur Vivacité dès 22h00.