Eurovision 2020: votez pour vos 10 chansons préférées et remportez le CD de cette édition unique !

Choisissez vos 10 coups de cœur parmi ces 20 tubes mythiques de l’Eurovision et retrouvez le résultat le jeudi 14 mai prochain.

L’Eurovision 2020 est annulé, vive l’Eurovision sur la RTBF !

Dès le jeudi 14 mai, la RTBF vous propose une émission exceptionnelle: "Eurovision, votre Top 20" dans laquelle vous retrouverez le Top20 des meilleures performances de ces dernières années ponctuées par des séquences cultes et avec la participation de personnalités qui ont marqué l'Eurovision telles que Marie Myriam, Alexander Rybak, David Jeanmotte et d'autres surprises... Le tout orchestré par les incontournables Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye.