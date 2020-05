Eurovision 2020 : une soirée exceptionnelle à ne pas manquer sur la RTBF !

Retrouvez Maureen Louys et Jean-Louis Lahaye, pour revivre quelques grands moments de la participation de notre pays à l’Eurovision avec "LES BELGES AU TOP" ce samedi 16 mai dès 20h20 sur La Une, Vivacité et Auvio .

Le point de départ: notre unique sacre avec Sandra Kim. Et puis, des bons résultats de Urban Trad et Tom Dice, en passant par le second degré de Télex, les prestations des adolescentes Mélanie Cohl et Nathalie Pâques et des talents de "The Voice", Roberto Bellarosa, Loïc Nottet, Axel Hirsou, Blanche et Eliot, cette émission parcourt des décennies d'Eurovision où les belges, n'en déplaise à la légende, n'ont pas toujours démérité.

Les différents artistes reviennent sur leurs prestations et nous livrent des souvenirs croustillants sur ce qui restera toujours pour eux, une aventure inégalable.

A 21 heures, nos acolytes vous donnent rendez-vous pour "Europe shine a light", la grande soirée qu'ils commenteront en direct en vous invitant à réagir sur les réseaux sociaux.

"Offrir un spectacle qui honore, inspire, reconnecte et donne de l’espoir", c’est l’objectif alloué par l’UER (l’Union Européenne de Radio-Télévision) avec le show "Europe shine a light". Diffusée en direct d'Hilversum aux Pays-Bas, dans un studio totalement vide, cette grande soirée mettra à l’honneur les 41 artistes prévus pour cette édition du concours en diffusant, en partie, leur clip et leur chanson. Chaque clip sera précédé d’un message personnel du/des artiste(s) et ces derniers interpréteront ensemble une chanson commune porteuse d’espoir et de solidarité à destination des victimes et des malades.