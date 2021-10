Direction Turin pour l'édition 2022 du concours Eurovision

4 mois se sont écoulés depuis la victoire de l'Italie lors de l'édition 2021 à Rotterdam ! Il aura fallu 4 mois pour que le pays gagnant annonce le lieu de la prochaine édition. La ville de Turin accueillera le 66e Concours Eurovision de la chanson en mai 2022. C'est la 3ème fois que le concours est organisé en Italie. En 1965, il avait eu lieu à Naples et ensuite à Rome en 1991. La grande finale du Concours Eurovision de la chanson 2022 aura lieu au PalaOlimpico, l'une des plus grandes arènes couvertes d'Italie durant le mois de mai. Grâce à ses 2 200 000 habitants, Turin est la 4ème plus grande ville d'Italie. Aujourd'hui bien connu pour être le siège économique du géant de l'automobile Fiat, Turin est aussi et surtout une ville de charme qui regorge de lieux à visiter. Située au pied des Alpes, elle est célèbre pour ses galeries et musées, ses parcs et places, palais et châteaux, ainsi que les superbes exemples d'architecture Renaissance, baroque, rococo, néoclassique et Art nouveau.

Le radiodiffuseur public italien Rai, en collaboration avec l'Union européenne de radiodiffusion (UER), organisera l'événement et formalisera les accords avec la ville de Turin dans les semaines à venir. Turin a été choisie à la suite d'un solide processus de candidature de la ville. Au total, 17 villes et régions italiennes se sont affrontées pour accueillir le plus grand événement musical en direct au monde, qui a touché près de 190 millions de téléspectateurs à la télévision et en ligne en 2021. Le superviseur exécutif du Concours Eurovision de la chanson, Martin Österdahl, s'est félicité de ce choix : "Turin est la ville hôte idéale pour le 66e Concours Eurovision de la chanson." La maire de Turin, Chiara Appendino, est également ravie d'organiser le concours dans sa ville : " Organiser le Concours Eurovision de la chanson 2022 à Turin est à la fois un grand honneur et un grand résultat pour notre ville et notre pays. Turin sera une scène pour la musique et la culture, dans un événement international dynamique et inclusif qui impliquera toute la ville. Nous sommes ravis de représenter l'Italie devant un si large public et nous sommes nous préparons déjà à accueillir des invités de toute l'Europe. Comme toujours, nous serons prêts."

Un candidat sur les starting blocks

La Belgique compte bien briller lors de ce concours grâce à son candidat, Jérémie Makiese. Les espoirs semblent permis pour notre pays grâce à ce talent précoce. A seulement 20 ans, Jérémie remportait en 2021 la 9e édition de The Voice Belgique, notamment grâce à son interprétation angélique du titre "Jealous" de Labrinth. Une performance qui a marqué les esprits des téléspectateurs. ►►► À lire aussi : Le retour de Sandra Kim sur la scène de l'Eurovision 2021 Né à Anvers dans une famille de musiciens, Jérémie a grandi aux côtés de ses trois frères et de sa sœur. Habitant désormais à Uccle, Jérémie est parfaitement bilingue français-néerlandais. Il y a quelques mois, le jeune chanteur était encore étudiant en Géologie lorsqu’il a remporté la saison 9 de The Voice Belgique et signé un contrat avec Universal Music. Suite à sa victoire, il a décidé de mettre ses études entre parenthèses afin de vivre de la musique et du football, ses deux passions.

Jérémie Makiese, représentant belge de l'Eurovision 2022 - Le 8/9 - 15/09/2021 Jérémie Makiese représentera la Belgique pour le Concours Eurovision de la chanson 2022 ! Le gagnant de The Voice Belgique saison 9, qui avait bouleversé les coachs et le public lors de son parcours, s'est confié sur ses ambitions et sur la chanson qu'il compte défendre dans quelques mois.

Rendez-vous en mai sur La Une et les réseaux sociaux de la RTBF pour le concours Eurovision de la Chanson 2022.