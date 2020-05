Concours Eurovision de la chanson : Hooverphonic défendra nos couleurs avec 'Release Me'

C'est officiel : Hooverphonic et la VRT ont dévoilé la chanson qui représentera la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson 2020.

La Belgique était le premier pays à annoncer son représentant pour le Concours Eurovision de la chanson 2020. Hooverphonic, un des groupes belges les plus populaires représentera notre pays lors du concours international qui se déroulera à Rotterdam les 12,14 et 16 mai prochains. Cette année, c'est la VRT qui a choisi le candidat ainsi que la chanson qui défendra nos couleurs. Ce lundi 17 février, La VRT et le groupe composé d'Alex Callier, Raymond Geerts et Luka Cruysberghs a dévoilé la chanson qu'ils interpréteront sur la scène du concours.

'Release me' : un titre personnel

Aujourd’hui, la VRT et Hooverphonic ont dévoilé la chanson avec laquelle le groupe représentera la Belgique au Concours Eurovision de la Chanson : elle s'intitule Release Me. Écrite par Alex Callier, cette chanson s'inscrit dans la lignée des tubes phares du groupe. "La chanson aborde le thème de la séparation, de l’adieu. Je l’ai écrite au moment où mon père avait une maladie incurable, mais le thème est universel : nous sommes tous confrontés un jour ou l’autre à la séparation d’un ami, de quelqu’un de la famille, d’un être aimé" a déclaré Alex Callier. La chaîne Eén a également dévoilé le clip officiel de la chanson qui a été réalisé par Matthias Lebeer. Le groupe avait déjà travaillé avec lui pour le clip de "Looking for stars".

Hooverphonic passera dans la seconde moitié de la première demi-finale, le mardi 12 mai, qui sera diffusée sur La Une et Auvio. Durant cette 65e édition du Concours Eurovision, ils affronteront des pays comme l’Australie, la Russie et la Suède. Si le groupe atteint la finale, ils défendront notre pays le samedi 16 mai afin de succéder à Duncan Laurence, qui représentait les Pays-Bas l'année dernière. D'ailleurs, la mise en scène de leur performance qui est en cours d'élaboration par Hooverphonic sera réalisée par Hans Pannecoucke et Ignace D'Haese, qui sont responsables de la prestation victorieuse du gagnant de l'édition 2019.