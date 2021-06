"Clem": L’actrice Lucie Lucas pose nue pour défendre les agriculteurs bio

"Les agriculteurs qui ont choisi un modèle agricole sans pesticide ni engrais de synthèse (et qui améliorent tous les jours la biodiversité, le climat et la santé) vont perdre en moyenne 132€ par hectare et par an, c’est-à-dire en moyenne 66% de leurs aides ! Nos impôts devraient servir à soutenir et financer la transition de nos territoires vers l’autonomie et la résilience dans la fraternité ! Pas à aggraver les injustices, la propagation de la pollution et la destruction de la biodiversité. C’est une honte !", indique l’actrice dans son post Instagram, suivi d’un hashtag #LaBioAPoil.

Elle invite enfin ses abonnés à joindre la cause en signant une pétition à l’attention d’Emmanuel Macron afin de soutenir les agriculteurs bio.