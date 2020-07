Un coup dur frappe de plein fouet l’équipe de Chiens et Chats sans collier

En cette période estivale, le travail est loin de manquer chez Sans Collier et le nombre d’animaux y est toujours croissant ! Dans cette saison, nous suivrons l’équipe sur le terrain, durant un sauvetage, une intervention pour aider la chienne d’un sans-abris et lors d’une visite post-adoption d’un chien considéré agressif, en qui personne ne croyait. Nous découvrirons les portraits de deux membres de l’équipe : Camille, l’animalière chats, et Mehdi, l’animalier chiens.