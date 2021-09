"Chez Nadette" : découvrez cette série 100% wallonne réalisée par Thierry de Coster

Chez Nadette, c'est votre nouveau rendez-vous quotidien, une capsule de trois minutes qui vous emmène dans un bistrot de village tenu par une mère et sa fille. Une histoire de femmes au coeur de la Wallonie et la saveur du Wallon au gré des confidences ! À retrouver dès le 27 septembre tous les jours juste avant le JT de 19h30 sur La Une et Auvio.

Chez Nadette raconte l'histoire de deux femmes, Nadette et Pauline, respectivement mère et fille. La série nous raconte la condition féminine en milieu rural, ce que c'est d'être une femme, une mère, une jeune femme, une fille. Cette féminité se cherche et s’entrechoque dans la relation entre Nadette et Pauline au sein d’un bistrot où se croisent à tour de rôle tous les habitants du petit village.

Nadette, c'est aussi la maman du village. Son bar est l'endroit de refuge de chacune et chacun. C'est l'endroit de rencontre et de brassage de toute la population du village, mais c'est aussi là qu’atterrissent les (cyclo)touristes d'un jour, les militaires en campagne, les citadines en perdition et les gens de passage.

Les maîtres-mots de la série sont sincérité et authenticité. Vous allez avoir envie de vous confier à Nadette qui écoute les problèmes des habitants avec bienveillance. Le côté humain passe avant tout Chez Nadette. Une bonne dose d'humour, des personnages hauts en couleur et la chaleur de la langue wallonne font aussi le charme de cette série au format court.