Un moment de poésie et de douceur avec Typh Barrow et Florent, danseur en chaise.

Florent danse sur Hurt de Typh Barrow - la grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Florent est devenu paraplégique à l’âge de 17 ans, suite à un accident de travail en 2002. Quelques années plus tard, il découvre la danse inclusive qui va changer sa vie. C’est le début d’une nouvelle histoire : il s’exprime à travers la danse, en fait sa passion et devient, il y a 4 ans, professeur de cyclodanse. Avec Justin, son compagnon de danse, il termine 3ème de l’émission " La France a un incroyable talent " en 2017. Cette fois, c'est sur la chanson Hurt que Typh, Florent et son compagnon de danse, Jérôme se sont retrouvés.