Un film sur Grand Corps Malade pour la soirée VIP spéciale Cap 48

De Toutes Nos Forces - Bande-annonce officielle HD - 15/02/2018 "De toutes nos forces", un film de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud. Sortie le 26 mars / http://www.detoutesnosforces-lefilm.com Comme tous les adolescents, Julien rêve d'aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu'on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus difficiles qui soit. Autour d'eux, c'est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d'aller au bout de cet incroyable exploit.