Typh Barrow, Yannick Noah, James Blunt, Black M, et Christophe Maé ont enflammé la Grande Soirée CAP48

Typh Barrow - Doesn't Really Matter - La Grande Soirée Cap 48 - 13/10/2019 En plus d’offrir une reprise exceptionnelle en compagnie des élèves de l’école Sainte-Marie, l’ancienne coach de The Voice Belgique a présenté son nouveau titre au public de Cap 48. Entièrement composé par Typh Barrow, " Doesn’t Really Matter " est le premier extrait de son prochain album.