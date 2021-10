Revivez les prestations pleines d’émotions des artistes présents lors de la grande soirée CAP48

La grande soirée de CAP48 a encore une fois rassemblé des artistes au grand cœur dans le studio de Liège. Ils étaient 9 ce dimanche à témoigner de leur soutien en musique : Nolwenn Leroy, Zaz, Louane, Dany Brillant, Vincent Niclo et notre nouveau banc de coachs de The Voice, Typh Barrow, BJ Scott, Black M et Christophe Williem !