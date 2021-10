Revivez les moments forts de la Grande Soirée CAP48 de ce 17 octobre

On peut le dire, cette édition 2021 fut encore une fois, riche en émotions.

Si on le pouvait, on vous remettrait chaque séquence de cette Grande Soirée CAP48 dans cet article mais on vous conseille plutôt dans ce cas de revoir le replay sur AUVIO.



En attendant, voici une petite brochette des meilleurs moments partagés avec vous, avec nos artistes, personnalité et parrain de cette année.

Elie Semoun ouvre le bal avec un brin d’humour !

Notre parrain de cette année ne pouvait pas mieux ouvrir la Grande soirée de cette année.

Fidèle à lui-même, c’est avec un brin d’humour que le comédien a décidé de faire son entrée sur plateau. Une scène partagée avec Jean-Louis qui s’est également prêté au jeu.

Martin Charlier et Prezy répondent au call center… à leur façon !

Afin de booster les appels aux dons, Martin Charlier, bien connu du Grand Cactus, et Prezy, bien connu des Niouzz, ont décidé de se mettre au call center mais… à leur façon !

Le témoignage plein d’espoir d’Elia, présente lors de la soirée l’année dernière et qui a été touchée par la covid19 en 2020

C’était l’un des témoignages les plus bouleversants de la Grande Soirée CAP48 en 2020.

Elia, touchée gravement par la Covid19 a vu sa vie complètement changer.

De nombreux mois se sont écoulés depuis et c’est avec joie qu’elle a à nouveau témoigné lors de la soirée de ce 17 octobre.

Lors de ses échanges avec notre parrain Elie Semoun, elle a annoncé avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle avait pu enfin reprendre une partie de sa vie d’avant en rejouant notamment au basket.



Quand des enfants font des appels aux dons

La grande nouveauté de cette année, c’était le donateur wall.

Chaque don effectué durant la soirée sur le site www.cap48.be permettait aux donateurs d’apparaître à l’antenne dans un mur d’écrans.

Jean-Louis a pu interagir en direct avec plusieurs d’entre eux et parmi ceux-ci, il y avait Raphaël et Inès, deux jeunes Binchois qui avaient envie de faire passer un message touchant. Un message qu’on vous invite à revoir.

L’appel aux dons façon BJ Scott

Comme vous le savez, chaque artiste présent lors des Grandes soirées CAP48 est invité à faire des appels aux dons.

Il y a évidemment ceux qui utilisent la méthode douce avec des mots touchants.

Et puis il y a la méthode BJ Scott… Et ça, on adore !

Le cap du record !

Vers le milieu de la soirée, alors que les appels au call center battaient leur plein, Jean-Louis et Elie Semoun ont découvert que le montant de 2020 venait "déjà" d’être dépassé.

Un moment plein d’émotions qui s’est transformé en une chouette petite chorégraphie de notre parrain.

L’annonce du montant final !

Elie Semoun, le parrain de cette édition et Jean-Louis Lahaye ont révélé avec beaucoup de joie le montant exceptionnel de la cagnotte qui s’élève à 7 625 014 euros, le fruit de toute une année de mobilisation autour de la cause qui comprend aussi la vente des Post-it® et vos nombreux dons.

Grâce à vous, de nombreux projets pourront être à nouveau financés afin de faire avancer les projets qui se battent pour une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. Merci pour votre générosité !



