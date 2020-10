Record de générosité à la grande soirée de CAP48 : 6.757.021 mercis

6.757.021 mercis pour la grande soirée CAP48 - La grande soirée Cap48 - 11/10/2020 Le compteur a affiché un montant inespéré cette année, et ce,malgré les nombreuses difficultés liées à la crise sanitaire. La grande soirée de CAP48 a réuni une fois de plus bénévoles, témoins, artistes, animateurs et journalistes. Le public ne comptait qu’une centaine de personnes en " bulles " et masqués, mais ils n’ont pas manqué d’enthousiasme. Ary Abittan, le parrain de l’édition a révélé le montant de la cagnotte qui s’élève à 6.757.021 euros, le fruit de toute une année de mobilisation autour de la cause et est le résultat de la vente des Post-it® et de vos nombreux dons qui serviront à financer des projets pour une meilleure inclusion des personnes handicapées et des jeunes en difficulté.