Réalisez votre selfie CAP48 dans un décor Yakari !

Une nouveauté, cette année ! Affichez votre soutien à l’opération CAP48 en faisant un selfie avec un décor de Yakari, le petit indien qui apparaît cette année sur les Post-it®. Vous ferez alors partie de la grande communauté Cap 48. Pour ce faire, c’est très facile, rendez-vous sur http://monselfiecap48.be et suivez les instructions. N’oubliez pas ensuite de le partager sur les réseaux sociaux. Vous aurez aussi peut-être la chance d’être représenté sur la fresque digitale géante qui sera dévoilée au cours de la grande soirée Cap 48 du dimanche 11 octobre prochain. Nos journalistes et animateurs se sont déjà prêtés au jeu !

Une vente de Post-it® dans les pharmacies.

La campagne de vente a déjà démarré. L’achat de cette pochette vous coûtera 10€ et permettra de lever des fonds particulièrement importants cette année, pour les associations des secteurs du handicap et de l’aide à la jeunesse. La collecte habituelle n’a pu avoir lieu sous sa forme habituelle, Covid oblige et ce sont donc les pharmacies, ainsi que certains magasins de proximité qui se mobilisent cette année, afin de vous proposer l’achat des pochettes, réalisées par des entreprises de travail adapté. Les post-it sont décorés du petit indien Sioux Yakari dessinés par Derib et Job.